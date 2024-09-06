Названы причины ослабления курса рубля

Аналитик Мильчакова: рубль слабеет из-за сезонного спроса на валюту

Возобновившееся в середине недели ослабление курса рубля связано в том числе с высоким спросом на валюту, носящим сезонный характер, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, с мнением которой ознакомилась «Лента.ру».

Доллар на внебиржевом рынке после паузы поднялся выше 90, а евро — выше 100 рублей, обратила внимание эксперт. При этом объем закупок валюты россиянами вырос в августе в 2,5 раза до 98,1 миллиарда рублей относительно июльских 39 миллиардов, а экспортеры, отметили в Банке России, в указанный период уменьшили на 1 процент объем продажи валюты.

«Сокращение предложения валюты, пусть даже небольшое, при одновременном весьма значительном росте спроса на нее вполне закономерно вызвало ослабление рубля еще в конце августа, и даже налоговый период не смог сдержать падение», — назвала причину Мильчакова.

Курсовую тенденцию последних дней она связала также с ранее анонсированным решением Минфина увеличить с 7 сентября в семь раз покупки валюты по бюджетному правилу. Аналитик уточнила, что сохраняющийся в сентябре сезонный спрос на валюту продолжит способствовать ослаблению рубля, остановить которое может решение ЦБ о повышении ключевой ставки, запланированное к обсуждению на пятницу, 13 сентября.