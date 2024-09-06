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16:07, 6 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности загадочной смерти приближенного Тимура Иванова

«ВЧК-ОГПУ»: на теле генерала Хандаева обнаружен след от неизвестной инъекции

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов) раскрыл подробности загадочной смерти главы управления госэкспертизы Минобороны России генерал-полковника Магомеда Хандаева, приближенного бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

Источник «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что родственник Хандаева отвез его на дачу в Московской области 6-7 июля. «А уже 8 июля он был найден там же на скамейке без признаков жизни. Причина смерти официально не разглашалась, но "ВЧК-ОГПУ" стало известно, что в задней части левого предплечья у него был обнаружен след от неизвестной инъекции», — говорится в публикации.

Отмечается, что в документах о смерти след от инъекции никак не отражен.

В тот же день, 8 июля, в карцере СИЗО-4 умер другой партнер Иванова — бизнесмен Игорь Котельников. Telegram-канал пишет, что Хандаев и Котельников должны были дать показания против экс-замминистра обороны. При этом родственники Хандаева выразили мнение, что из-за его смерти у Иванова стало «одной головной болью меньше». «Все это говорит о наличии серьезного противовеса в части раскрытия преступлений Иванова и Ко», — подчеркивает «ВЧК-ОГПУ».

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Хандаев находился в прямом подчинении у Иванова, был допрошен следствием в качестве свидетеля по делу и в СИЗО не находился. Похороны прошли в его родном селе Гента Шамильского района Дагестана. На них присутствовали его близкие, друзья и коллеги.

Предприниматель Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны, умер в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, его смерть связана с условиями содержания в карцере.

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