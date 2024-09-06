Матч сборных России и Таиланда оказался под угрозой отмены из-за урагана и ливня

Товарищеский матч сборных России и Таиланда оказался под угрозой отмены из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Во вьетнамском Ханое, где 7 сентября должна состояться встреча, начался сильный ливень и ураган. По прогнозам синоптиков, в день матча ожидается тайфун «Яги», который может стать сильнейшим за последние несколько лет.

5 сентября в Ханое на национальном стадионе «Ми Динь» сборная России провела товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.