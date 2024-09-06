Трамп отреагировал на слова Путина о поддержке Харрис

Трамп растерялся из-за заявления Путина о поддержке Камалы Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп растерялся из-за заявления президента России Владимира Путина о поддержке действующего вице-президента США Камалы Харис на предстоящих выборах. Об этом политик заявил во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка, его слова приводит ТАСС.

«Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — сказал Трамп.

5 сентября Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что фаворитом Москвы на президентских выборах США был действующий лидер страны Джо Байден. Однако после его выхода из предвыборной гонки в Кремле будут поддерживать его преемницу Камалу Харрис.