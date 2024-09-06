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14:39, 6 сентября 2024Спорт

В Госдуме оценили влияние отстранения России на мировой спорт

Депутат Журова заявила, что мировой спорт становится неинтересен без россиян

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила влияние отстранения России на мировой спорт. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению Журовой, без российских атлетов мировой спорт становится неинтересен спонсорам и болельщикам. «В некоторых видах спорта мы являемся лидерами, и такие дисциплины просто ушли в тень с нашим отсутствием. Пока происходят подобные заявления, за кулисами нам во всем мире говорят, что ждут возвращения российских спортсменов», — заявила она, выразив надежду на то, что восторжествует рациональное мышление.

С 2022 года россияне сталкиваются с ограничениями со стороны Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций. В некоторых видах спорта отечественные атлеты полностью отстранены, в некоторых имеют возможность выступать под нейтральным флагом.

На Олимпийских играх-2024 выступили 15 россиян в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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