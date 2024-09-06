В Госдуме призвали россиянок поступать по-старинке и «рожать, рожать и рожать»

Депутат Госдумы Рябцева заявила, что россиянкам нужно рожать с 18 лет

Самые лучшие семьи — студенческие, в них россиянкам можно рожать уже с 18-19 лет. Об этом в эфире телеканала ОТВ заявила депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева.

Рябцева призвала россиянок не замораживать яйцеклетки, а поступать по-старинке и «рожать, рожать и рожать». «Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие (...) И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — заявила Рябцева.

Кроме того, она отметила, что семьям уже не нужна финансовая поддержка от государства. По мнению Рябцевой, россияне стали жить лучше, и поэтому стимулирующие выплаты для семей не являются хорошей идеей. «Я на заводе получала в 2001 году зарплату курями и майонезом. Сегодня такого нет», — подчеркнула парламентарий.

В конце 2023 года сенатор Маргарита Павлова призвала перестать ориентировать россиянок на высшее образование. Вместо этого, считает она, им стоит сконцентрироваться на рождении детей. Кроме того, депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила, что женщины в России должны рожать в возрасте 20 лет, то есть всего через два года после окончания школы.