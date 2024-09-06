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14:48, 6 сентября 2024Наука и техника

В России рассказали о предстоящей войне дронов

Глава ЦКБР Кузякин: война дронов в ходе СВО будет нарастать

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Война беспилотников в небе будет нарастать и становиться ожесточеннее, поскольку применение FPV-технологий в ходе специальной военной операции (СВО) стремительно расширяется. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Война дронов в небе будет расширяться и становиться все более ожесточенной, как, впрочем, и другие направления боевого применения FPV», — заявил руководитель.

По его словам, есть десятки специализаций по работе с боевыми FPV-системами, одна из которых — воздушный перехватчик. «Для войны в небе нужны не только специальные дроны, но и специальные люди — FPV пилоты-перехватчики со специальной подготовкой», — сказал эксперт.

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Ранее гендиректор заявил, что для борьбы с дронам Вооруженных сил Украины нужно не бояться проводить эксперименты.

В августе руководитель сообщил, что специалисты ЦКБР разработали FPV-дрон «Хруст», задачами которого станут контроль радиационного фона и обеспечение безопасности работы личного состава.

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      Иван Потапов
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