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10:54, 6 сентября 2024Мир

В США обратились к американцам после заявления Путина о Харрис

Миллиардер Сакс в шутку призвал американцев отвергнуть Харрис после слов Путина
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский миллиардер Дэвид Сакс в шутку обратился к американцам после заявления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме о том, что Камала Харрис — фаворит России на выборах президента США. Свое обращение он опубликовал в соцсети X.

«Все американцы должны выступить против Путина, отвергнув его предпочтительного кандидата, слабую и неэффективную Камалу Харрис», — написал предприниматель.

Ранее российский лидер заявил, что фаворитом России на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, однако после его выхода из предвыборной гонки Москва поддержит вице-президента Камалу Харрис. Он подчеркнул, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать вице-президента США Камалу Харрис, поэтому Россия будет поддерживать ее.

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      Семен Александров
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