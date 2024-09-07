Экс-футболист сборной России описал эмоции игроков команды из-за отмены игры с Таиландом

Булыкин предположил, что в сборной России обрадовались отмене игры с Таиландом

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказал предположение насчет того, как игроки сборной России отреагировали на отмену товарищеской встречи с Таиландом. Его слова приводит ТАСС.

По мнению бывшего футболиста, многие россияне были рады. «Потому что поле не очень хорошее. Все обрадовались и с хорошим настроением полетят кто куда и будут готовиться к играм чемпионата», — описал эмоции игроков Булыкин.

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов объяснил невозможность перенести игру. «Если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращении в Россию может занять какое-то время», — отметил функционер.

Товарищеская встреча между сборными России и Таиланда должна была состояться 7 сентября на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое. Матч отменили из-за плохих погодных условий — на страну обрушился тайфун «Яги».