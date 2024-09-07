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12:17, 7 сентября 2024Спорт

В РФС объяснили отказ от переноса матча России и Таиланда

Митрофанов заявил, что проведение матча России и Таиланда было нецелесообразно

Фото: freepik / Freepik

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил отказ от переноса товарищеского матча России и Таиланда во Вьетнаме. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Митрофанов заявил, что проведение игры в условиях тайфуна было нецелесообразно. «Стадион находится в низине, и если дождь будет идти еще пару часов, то поле превратится в подобие стадиона в Казани, когда там устанавливали бассейн и проводили чемпионат мира по водным видам спорта», — рассказал он.

Кроме того, на решение российской стороны повлияла транспортная логистика. «Если сборная задержится в Ханое еще на день, то процесс обратной акклиматизации по возвращении в Россию может занять какое-то время», — добавил Митрофанов. По его словам, это могло помешать футболистам сыграть матчи чемпионата России.

Товарищеская встреча между сборными России и Таиланда должна была состояться 7 сентября на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое. Матч отменили из-за плохих погодных условий — на страну обрушился тайфун «Яги».

Двумя днями ранее на стадионе в Ханое сборная России сыграла против команды Вьетнама. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу россиян.

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