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12:41, 7 сентября 2024Спорт

Футболист сборной России оказался под угрозой ареста

Футболист сборной России Баринов оказался под угрозой ареста за нарушение ПДД

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов оказался под угрозой ареста за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, за полтора года Баринов совершил 703 нарушения на 642 тысячи рублей. Больше всего штрафов спортсмену выписали за превышение скорости (388) и непристегнутый ремень безопасности (120). Также игрок ездил по полосе для автобуса, обочине и возил ребенка без детского кресла.

Отмечается, что у Баринова истекли сроки оплаты штрафов. За просроченные нарушения полузащитнику грозит штраф в два раза больше, арест на 15 суток или исправительные работы на срок до 50 часов.

В настоящее время Баринов находится в расположении национальной сборной во Вьетнаме. Команда не может вернуться в Москву из-за обрушившегося на страну тайфуна.

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      Дарья Коршунова
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