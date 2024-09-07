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10:25, 7 сентября 2024Спорт

Сборная России футболу останется во Вьетнаме из-за тайфуна

Сборная России футболу останется во Вьетнаме после отмены матча из-за тайфуна

Фото: Kham / Reuters

Сборная России футболу останется во Вьетнаме после отмены товарищеского матча из-за тайфуна «Яги». Об этом сообщает «Чемпионат».

Команда не может вылететь в Москву из-за плохой погоды. По информации источника, аэропорт в Ханое закрыт, а авиасообщение не осуществляется.

7 сентября на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое должна была состояться товарищеская встреча между сборными России и Таиланда. Однако ее сначала перенесли, а затем отменили из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги».

5 сентября в Ханое сборная России провела товарищеский матч против команды Вьетнама. Игра завершилась победой гостей с разгромным счетом 3:0. Забитыми мячами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, а также защитник хозяев Ван Тхань Ву, оформивший автогол.

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