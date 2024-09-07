Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
1:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алания
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
КАМАЗ
Сегодня
17:30 (Мск)
Черноморец
Россия — Мелбет Первая лига|9-й тур
16:43, 7 сентября 2024Спорт

Костомаров рассказал о государственной помощи в покупке протеза

Костомаров рассказал о государственной помощи в покупке протеза левой руки

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о подготовке к протезированию левой руки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что в покупке протеза ему помогает государство. «Будет в скором времени готов. Он будет аналогичен первому. Пока это самый усовершенствованный что есть. Протез дорогой», — заявил Костомаров.

Ранее бывший фигурист рассказал о трудностях жизни с протезами. Он отметил, что в быту их сложнее всего надевать.

Костомарова госпитализировали в январе 2023 года с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у спортсмена началось отмирание тканей. Врачи ампутировали Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась поддержать декларацию Совета Европы

      В России решили учредить посольство в Доминиканской Республике

      Костомаров рассказал о государственной помощи в покупке протеза

      Ивлеева проиграла мебельный иск и снова обратилась в суд

      Долина рассказала о ходе расследования по делу о мошенничестве

      В Госдуме сравнили Украину с «Титаником»

      Упрямый еж не дал взлететь самолету

      Блогерша Лерчек захотела сделать новую пластическую операцию

      В ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз

      В США раскрыли план бегства Зеленского после поражения ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше