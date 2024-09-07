Костомаров рассказал о государственной помощи в покупке протеза левой руки

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о подготовке к протезированию левой руки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что в покупке протеза ему помогает государство. «Будет в скором времени готов. Он будет аналогичен первому. Пока это самый усовершенствованный что есть. Протез дорогой», — заявил Костомаров.

Ранее бывший фигурист рассказал о трудностях жизни с протезами. Он отметил, что в быту их сложнее всего надевать.

Костомарова госпитализировали в январе 2023 года с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у спортсмена началось отмирание тканей. Врачи ампутировали Костомарову обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.