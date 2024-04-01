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15:55, 1 апреля 2024Спорт

Костомаров сравнил себя без протезов с тараканом

Фигурист Роман Костомаров рассказал, что без протезов чувствует себя тараканом

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал в «Шоу Воли» о трудностях жизни с протезами.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — сравнил себя с насекомым спортсмен. Он отметил, что сложнее всего в быту — надевать протезы.

В марте Костомаров показал, как катается на сноуборде. Ранее он поделился видео, на котором летает над водой на флайборде.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Дарья Коршунова
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