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23:41, 7 сентября 2024Спорт

Матч сборной России во Вьетнаме назвали пыткой

Комментатор Орлов назвал матч сборной России по футболу во Вьетнаме пыткой
Геннадий Орлов

Геннадий Орлов. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал участие сборной России по футболу в товарищеском матче во Вьетнаме. Его слова приводит «РБ Спорт».

Орлов назвал прошедший матч против сборной Вьетнама пыткой. «Это испытание, я не понимаю, зачем это сейчас Российский футбольный союз (РФС) сделал, послали туда нашу команду. Это глупость!» — заявил он, отметив высокую температуру и влажность в стране.

Комментатор вспомнил, что однажды ему приходилось играть в Бирме в похожих условиях. Орлов рассказал, что тогда команде разрешили делать обратные замены как в хоккее и игроки уходили в раздевалку подышать под кондиционером.

По мнению журналиста, лучшей идеей было сыграть сборной России против сборной легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ). «И этот матч, думаю, собрал бы и Лужники. Вот это была бы проверка. Потому что, что это за проверка — Вьетнам и Таиланд? Ну, пожалейте игроков!» — добавил он.

5 сентября сборная России сыграла в Ханое против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. 7 сентября там же должен был состояться матч Россия — Таиланд, однако его отменили из-за тайфуна.

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      Дарья Коршунова
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