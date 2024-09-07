Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама

Сборная России по футболу вылетела из вьетнамского Ханоя в Москву

Сборная России по футболу вылетела из вьетнамского Ханоя в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды.

Отмечается, что путь команды до Москвы должен занять девять-десять часов.

5 сентября сборная России сыграла на национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое против Вьетнама. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

7 сентября там же должен был состояться матч Россия — Таиланд. Однако утром того же дня игра была отменена из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги».