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09:31, 8 сентября 2024Спорт

Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator

Брат Хабиба Нурмагомедова Усман защитил титул чемпиона Bellator в бою с Шаблием
Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Усман Нурмагомедов, брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, защитил титул чемпиона Bellator в бою с Александром Шаблием. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок двух россиян в легком весе состоялся на турнире Bellator в Сан-Диего (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей: 50-45, 49-46, 49-46. Таким образом, он второй раз защитил чемпионский титул.

В активе 26-летнего Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. 31-летний Шаблий потерпел четвертое поражение в карьере при 24 победах.

После боя с американцем Брентом Примусом в октябре 2023 года Нурмагомедов провалил допинг-тест. По словам бойца, запрещенное вещество попало в его организм через медикаменты, прописанные врачом. Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала россиянина на полгода, но руководство Bellator не стало лишать его чемпионского титула. Результат поединка с Примусом аннулировали.

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      Андрей Стрельцов
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