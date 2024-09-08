Директор ЦРУ высказался об угрозе ядерного удара со стороны России

Бернс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году

США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году на фоне украинского конфликта, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе мероприятия, организованного газетой Financial Times.

По словам Бернса, из-за угрозы ядерного удара со стороны России была организована встреча глав ЦРУ и СВР. Он подчеркнул, что никому не следует недооценивать риски эскалации.

Директор ЦРУ отметил, что в 2022 году он по поручению президента страны встретился с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, чтобы «четко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации». Переговоры состоялись 14 ноября в столице Турции. По данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дела задержанных граждан США.

Ранее Нарышкин раскрыл некоторые детали договоренностей с Бернсом. По его словам, они согласились не допускать утечек о вопросах, обсуждаемых ими лично. Глава СВР подчеркнул, что придерживается этого, и заявил, что до этого утечки допускались только со стороны Вашингтона.