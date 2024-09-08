Shot: Павла Дурова заметили гуляющим со стримершей Вавиловой по Парижу

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова заметили гуляющим по улицам Парижа без охраны. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала Shot.

В ролике запечатлено, что предприниматель прогуливается по улице Фобур-Сент-Оноре в I округе Парижа, где расположены бутики люксовых брендов. Компанию ему составила его девушка, стримерша Юлия Вавилова.

Ранее стало известно, что Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, предложенной ему Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Французский чиновник в беседе с изданием Politico заявил, что предприниматель отказался от консульской защиты со стороны Москвы и визита представителя арабского консульства, но согласился держать в курсе ситуации посольство ОАЭ.

5 сентября Дуров сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту Ле Бурже. Он назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам Дурова, его допрашивали в течение четырех дней.