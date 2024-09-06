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09:59, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Стало известно об отказе Дурова от дипломатической помощи России и ОАЭ

Politico: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, предложенной ему Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на французского чиновника.

«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ», — заявил чиновник.

5 сентября Дуров сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту Ле Бурже. Он назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам Дурова, его допрашивали в течение четырех дней.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом, который запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Олег Давыдов
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