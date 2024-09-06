В США заявили о «тайном киберзаконе» в деле Дурова

Журналисты издания Politico заявили о «тайном киберзаконе» в деле Дурова

Власти Франции использовали «тайный киберзакон» в деле против основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявили журналисты издания Politico, базирующегося в США.

Газета опубликовала материал с заголовком: «Франция использует тайный киберзакон для предъявления обвинений генеральному директору Telegram».

По словам обозревателей, два обвинения в отношении Дурова касаются предоставления услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без обязательного декларирования, а также предоставления и импорта средств криптологии, не обеспечивающих функции аутентификации или проверки целостности, без обязательного декларирования.

В отличие от остальных обвинений, которые подразумевают прежде всего распространение незаконного контента, эти два обвинения были неожиданными для других сервисов, предоставляющих функции зашифрованных чатов, например, iMessage от Apple, Signal или WhatsApp. Журналисты газеты считают, что подобными «неясными законами» власти некоторых стран Запада пытаются установить контроль над частной перепиской в сети.

5 сентября Дуров сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту Ле Бурже. Он назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам Дурова, его допрашивали в течение четырех дней.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.