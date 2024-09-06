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02:04, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Павел Дуров сделал первое заявление после задержания. Что он думает о произошедшем и о претензиях властей Франции?

Павел Дуров назвал своей целью борьбу с преступниками в Telegram
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в четверг, 5 сентября, сделал первое заявление после задержания в парижском аэропорту Ле Бурже.

Он назвал претензии французских властей к нему «удивительными». По словам Дурова, его допрашивали в течение четырех дней.

В прошлом месяце меня допрашивали в полиции на протяжении четырех дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу быть лично ответственен за незаконное использование Telegram другими людьми. Это удивительно по нескольким причинам

Павел Дуровоснователь Telegram
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Дуров назвал обвинения в свой адрес ошибочными

Дуров подчеркнул, что у Telegram есть официальный представитель в Европейском союзе (ЕС), который отвечает на запросы, а у властей Франции было «множество способов» связаться с создателем мессенджера «и попросить о помощи».

Так, он отметил, что в качестве гражданина Франции он часто посещал консульство страны в Дубае.

Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции

Павел Дуровоснователь Telegram

Также он назвал «ошибочными» обвинения против него как генерального директора Telegram из-за преступлений, совершенных другими людьми в мессенджере. По его мнению, если страна недовольна интернет-сервисом, то ей следовало подать судебный иск против самого сервиса.

Использование законов эпохи до смартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создание технологий и так достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами

Павел Дуровоснователь Telegram
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Дуров высказался о балансе конфиденциальности и безопасности

Основатель Telegram указал на то, что установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто, однако его мессенджер стремится взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти этот правильный баланс.

По его словам, сервис придерживается принципов защиты пользователей в авторитарных режимах, но его менеджмент всегда открыт для диалога. Если договориться не удается, компания уходит из государства, как это было в России и Иране.

Однако, подчеркнул Дуров, это не значит, что Telegram идеален. Например, даже если государства сбиты с толку, куда отправлять запрос, это то, что следует улучшить. Но утверждения о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности, заявил основатель мессенджера.

Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Каждый день мы удаляем миллионы вредоносных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчеты о прозрачности

Павел Дуровоснователь Telegram

Он добавил, что у Telegram есть прямые горячие линии с неправительственными организациями, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию.

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Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Дуров пояснил, что резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой злоумышленниками. Однако, заверил бизнесмен, он поставил перед собой задачу улучшить ситуацию в этом отношении.

Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро

Павел Дуровоснователь Telegram

Также Дуров поблагодарил пользователей Telegram за поддержку, «за любовь и мемы».

Ранее сообщалось, что суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Марина Совина
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      Павел Дуров сделал первое заявление после задержания. Что он думает о произошедшем и о претензиях властей Франции?

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