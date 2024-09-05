Дуров впервые прокомментировал свое задержание

Основатель Telegram Павел Дуров назвал удивительными претензии властей Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале впервые прокомментировал задержание во Франции.

По его словам, после прибытия в Париж его допрашивали в полиции четыре дня.

Претензии французских властей он назвал «удивительными», отметив, что мессенджер cоблюдает законы, имеет представителя в Евросоюзе, который отвечает на запросы, а у Парижа есть «множество способов» связаться лично с Дуровым.

Он также поблагодарил пользователей Telegram за поддержку.

Ранее сообщалось, что суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.