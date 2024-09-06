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01:20, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Дуров поблагодарил всех за поддержку и мемы

Дуров после задержания во Франции поблагодарил всех за поддержку, любовь и мемы
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции поблагодарил всех, кто его поддержал, «за любовь и мемы». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем за вашу поддержку (...) Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — отметил предприниматель.

Ранее сообщалось, что суд запретил основателю Telegram покидать территорию Франции в течение шести месяцев.

Дуров был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Предпринимателя подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Марина Совина
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