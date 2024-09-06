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00:32, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Павел Дуров назвал борьбу с преступниками в мессенджере личной целью
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров назвал борьбу с преступниками в мессенджере личной целью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Предприниматель заявил, что резкий скачок в числе пользователей Telegram до 950 миллионов человек облегчил его использование для преступников. «Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро», — написал он.

Ранее сообщалось, что суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение шести месяцев. Его задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.

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      Марина Совина
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