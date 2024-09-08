Кто станет ведущим КВН после Александра Маслякова?

Не стало ведущего и руководителя КВН Александра Васильевича Маслякова. Он вел телепередачу «Клуб веселых и находчивых» с 1964 года — сначала в дуэте со Светланой Жильцовой, а затем один. В 2022 году Масляков сообщил, что заболел COVID-19 и вынужден уйти на самоизоляцию. С тех пор Александр Масляков провел всего две игры Высшей лиги КВН, а в остальное время его заменяли известные российские артисты. «Лента.ру» рассказывает, кто вместо него может стать постоянным ведущим «Клуба веселых и находчивых».

Кто станет новым ведущим КВН

В сезоне 2022 года, после того как Масляков ушел на самоизоляцию, его в качестве ведущего Высшей лиги КВН заменяли Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш и Михаил Галустян. Сам руководитель «Клуба веселых и находчивых» провел всего две игры.

В 2023-м и 2024-м Масляков уже не вел эфиры, за тумбой ведущего вместо него снова побывали Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш, а также Александр Олешко, Тимур Батрутдинов и Игорь Верник.

Сезон 2024 года целиком вел Дмитрий Хрусталев

Александр Масляков-младший, сын Александра Васильевича, ни одну игру Высшей лиги не вел, хотя до 2020 года он был ведущим телевизионной Премьер-лиги КВН.

Дмитрий Хрусталев Кадр: Официальный канал КВН / YouTube

Еще весной 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Хрусталев окончательно заменит Маслякова в качестве постоянного ведущего передачи. Однако Александр Масляков-младший тогда опроверг эту информацию и заявил, что его отец сам решит, останется ли он на своем посту или нет. PR-директор «АМиК» и Международного союза КВН Анастасия Драпеко подтвердила, что решение о замене ведущего КВН не окончательное.

Чем болел Масляков

Серьезные проблемы со здоровьем у телеведущего начались в 2022 году, когда он во второй раз перенес коронавирус. Как сообщает Telegram-канал SHOT, тогда у Маслякова диагностировали рак легких, а восемь месяцев назад врачи сообщили, что опухоль неоперабельная и лечение ведущему не поможет.

Последние несколько месяцев состояние Александра Маслякова ухудшалось: он с трудом разговаривал и даже дышал, а передвигался только на гольф-каре с охраной. Последние дни жизни телеведущего прошли в одной из московских больниц в отделении паллиативной помощи. Рядом с Масляковым находились его близкие.