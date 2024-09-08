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14:05, 8 сентября 2024Россия

Стали известны планы Владимира Путина на неделю

Журналист Зарубин: Путин поучаствует в военных учениях и проведет совещание с СБ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

На неделе с 9 по 15 сентября президент России Владимир Путин проведет совещание с Советом безопасности (СБ), а также поучаствует в военных учениях. Эти планы главы государства озвучил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По сообщению Зарубина, также в планах Путина — мероприятия по линии БРИКС и совещание с членами правительства.

О том, что президент планирует провести совещание с членами СБ, сообщил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин во время Восточного экономического форума попросил заместителя председателя КНР Хань Чжэна передать наилучшие пожелания китайскому лидеру Си Цзиньпину.

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      Марк Леонов
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