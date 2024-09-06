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13:44, 6 сентября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о планах Путина после возвращения с ВЭФ

Песков: Путин после возвращения с ВЭФ проведет оперативное совещание с Совбезом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, после возвращения с Восточного экономического форума (ВЭФ) проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. О планах главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил пресс-секретарь президента, уточнив, что Путин сегодня работает в Ново-Огарево.

Днем ранее, 5 сентября, президент выступил на пленарной сессии ВЭФ. В ходе выступления Путин уделил особое внимание развитию торгово-экономических отношений с Китаем. В частности, он призвал наращивать приток инвестиций из КНР в приграничных регионах, включая Дальний Восток.

Форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие организовал фонд Росконгресс. Путин прибыл во Владивосток в первый день форума — в город он прилетел после визита в монгольский Улан-Батор. В ходе ВЭФ были подписаны 292 соглашения на сумму 5,5 триллиона рублей, рассказывал советник президента России Антон Кобяков.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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