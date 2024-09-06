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05:48, 6 сентября 2024Экономика

Раскрыто количество подписанных на ВЭФ соглашений

Участники ВЭФ-2024 подписали 292 соглашения на сумму ₽5,5 трлн

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что участники Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали 292 соглашения на сумму 5,5 триллиона рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее, в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ-2024, президент России Владимир Путин уделил особое внимание развитию торгово-экономических отношений с Китаем. В частности, он призвал наращивать приток инвестиций из КНР в приграничных регионах, включая Дальний Восток.

Для этого, как рассказал российский глава, необходимо проанализировать преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории.

Восточный экономический форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке 3 сентября.

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      Юлия Мискевич
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