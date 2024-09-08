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19:44, 8 сентября 2024Спорт

Раскрыты сроки возвращения Неймара к матчам

AS: форвард «Аль-Хиляля» Неймар вернется к матчам не ранее ноября

Фото: Adriano Machado / Reuters

Бразильский футболист «Аль-Хиляля» Неймар продолжает восстановление после травмы и в ближайшие месяцы не выступит в матчах. Сроки возвращения форварда стали известно AS.

По информации источника, по результатам медицинских обследований игроку понадобится еще два месяца на восстановление. Предполагается, что он вернется к матчам в ноябре.

17 октября 2023 года Неймар получил разрыв крестообразной связки в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Уругвая. В июле 2024-го он возобновил тренировки.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года. Ранее он также выступал за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Сантос».

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      Дарья Коршунова
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