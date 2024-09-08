Тарасова отреагировала на смерть Маслякова

Тарасова заявила, что в России нет человека, который не знал бы Маслякова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на смерть телеведущего и руководителя КВН Александра Маслякова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, была с ним знакома, вся страна была с ним знакома. В России нет человека, который не знал бы его, не любил и не обожал бы его передачу», — заявила Тарасова. Она отметила, что Масляков запомнился ей высокопрофессиональным и приятным человеком.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».