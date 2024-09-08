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15:44, 8 сентября 2024Спорт

Тутберидзе прокомментировала взыскание 1,83 миллиона рублей с матери 12-летней фигуристки

Этери Тутберидзе: долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тутберидзе прокомментировала взыскание 1,83 миллиона рублей академией «Ангелы Плющенко» с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке», — отметила Тутберидзе.

Специалист поблагодарила Федерацию фигурного катания России, которая позволила им провести открытую тренировку. В ней примут участие спортсмены группы Тутберидзе, а часть средств, как было анонсировано ранее, пойдет на погашение долга матери Парсеговой перед академией Плющенко.

Ранее 8 сентября сообщалось, что на тренировку группы Тутберидзе было продано билетов более чем на миллион рублей. На мероприятие выкупили 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей каждый.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. После этого академия Плющенко подала на спортсменку в суд. Иск был удовлетворен, с фигуристки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства по выплате долга лягут на плечи ее матери.

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      Андрей Стрельцов
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