На тренировку команды Тутберидзе продали билетов более чем на миллион рублей

На открытую тренировку команды Этери Тутберидзе продали билетов более чем на миллион рублей. Об этом сообщает Sports.ru.
Отмечается, что на сайте по продаже билетов в доступе остается 371 место. Таким образом, выкуплено 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей каждый.
Открытая тренировка пройдет в Москве 9 сентября и начнется в 19:00 по местному времени.
5 сентября сообщалось, что Тутберидзе решила провести тренировку со зрителями ради 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть средств, вырученных на продаже билетов, пойдет на оплату ее долга перед академией Евгения Плющенко.
Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к Парсеговой. Со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства о выплате долга лягут на плечи ее матери.
Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.