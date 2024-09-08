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12:31, 8 сентября 2024Спорт

На тренировку команды Тутберидзе продали билетов более чем на миллион рублей

На тренировку команды Тутберидзе продали 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей
Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе . Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

На открытую тренировку команды Этери Тутберидзе продали билетов более чем на миллион рублей. Об этом сообщает Sports.ru.

Отмечается, что на сайте по продаже билетов в доступе остается 371 место. Таким образом, выкуплено 117 билетов стоимостью 10 тысяч рублей каждый.

Открытая тренировка пройдет в Москве 9 сентября и начнется в 19:00 по местному времени.

5 сентября сообщалось, что Тутберидзе решила провести тренировку со зрителями ради 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть средств, вырученных на продаже билетов, пойдет на оплату ее долга перед академией Евгения Плющенко.

Ранее Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к Парсеговой. Со спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства о выплате долга лягут на плечи ее матери.

Парсегова ушла от Плющенко к Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.

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      Андрей Стрельцов
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