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16:28, 5 сентября 2024Спорт

Тутберидзе обещала помочь 12-летней фигуристке выплатить 1,8 миллиона академии Плющенко

Тренер Тутберидзе поможет фигуристке Парсеговой выплатить долг академии Плющенко

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тренер Этери Тутберидзе обещала помочь 12-летней фигуристке Арине Парсеговой выплатить долг в размере 1,8 миллиона рублей академии Плющенко. Об этом сообщает Sport 24.

Штаб Тутберидзе организует платную открытую тренировку, часть средств от которой будет направлена на оплату долга. Мероприятие пройдет 9 сентября в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе. В тренировке примут участие Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Софья Акатьева, Маргарита Базылюк и другие фигуристы.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск, поданный академией «Ангелы Плющенко» к бывшей фигуристке школы Арине Парсеговой. Таким образом, с 12-летней спортсменки взыскали 1,83 миллиона рублей. Финансовые обязательства о выплате почти двух миллионов лягут на плечи ее матери.

Парсегова ушла от Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе в мае 2023-го. За три года до этого она также занималась в группе Тутберидзе.

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      Илья Костин
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