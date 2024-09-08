В Госдуме обвинили США во вмешательстве в выборы в России

Депутат Пискарев: американские СМИ и НПО пытались вмешаться в выборы в России

Американские СМИ, неправительственные организации (НПО) и дипломаты осуществляли вмешательство в выборы в России. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев, пишет РИА Новости.

«Американские СМИ, неправительственные организации и дипломаты в тесной связке осуществляли вмешательство в выборы России. Так, Посольство США в Москве даже и не пыталось скрыть свои действия», — выступил с обвинениями депутат.

По словам Пискарева, в качестве массовки в операции по вмешательству в выборы, поддерживая ее по методичкам Госдепа, выступили иностранные агенты и сбежавшие за границу релоканты.

Ранее Василий Пискарев рассказал о провале провокаций Запада на выборах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. По словам депутата, выборы прошли в полном соответствии с законами России.

Ранее журналист Такер Карлсон объяснил действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти душат критику администрации Джо Байдена.