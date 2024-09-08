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18:23, 8 сентября 2024Россия

В Госдуме поведали о провале провокаций Запада на выборах в России

Депутат Пискарев: провокации Запада на выборах в Москве и Петербурге провалились

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о провале провокаций Запада на выборах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. О его заявлении сообщает ТАСС.

По словам депутата, выборы прошли в полном соответствии с законами России, несмотря на попытки западных стран провести провокационные кампании.

Пискарев занимает в Госдуме пост главы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

8 сентября в РФ проходит Единый день голосования, включающий выборы глав 25 субъектов федерации, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, как ЕДГ проходит в приграничных регионах.

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      Евгений Шульгин
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