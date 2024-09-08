В Госдуме поведали о провале провокаций Запада на выборах в России

Депутат Пискарев: провокации Запада на выборах в Москве и Петербурге провалились

Депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о провале провокаций Запада на выборах в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. О его заявлении сообщает ТАСС.

По словам депутата, выборы прошли в полном соответствии с законами России, несмотря на попытки западных стран провести провокационные кампании.

Пискарев занимает в Госдуме пост главы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

8 сентября в РФ проходит Единый день голосования, включающий выборы глав 25 субъектов федерации, а также выборы на региональном и муниципальном уровне. Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, как ЕДГ проходит в приграничных регионах.