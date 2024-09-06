Такер Карлсон объяснил действия США против российских СМИ

Такер Карлсон: США глушат критику администрации Байдена действиями против СМИ РФ

Журналист Такер Карлсон предположил, для чего администрация президента США Джо Байдена предпринимает меры против российских СМИ. Об этом он высказался на мероприятии в Калифорнии, запись его выступления опубликована в социальной сети Х.

Карлсон объяснил действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти душат критику администрации Байдена.

«По сути, Минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено», — задумался он.

Журналист добавил, что был шокирован действиями «гротескного Минюста», который в рамках обвинительного заключения двум иностранцам, назвал троих авторов консервативных подкастов, и указал на их связь с иностранным государством. При этом их контент начал исчезать, например, из YouTube.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik. Под ограничения также попали физические лица, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян.

Кроме того, Вашингтон объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за любую информацию, связанную с иностранным вмешательством в выборы в США.