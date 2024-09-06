Такер Карлсон объяснил действия США против российских СМИ

Журналист Такер Карлсон предположил, для чего администрация президента США Джо Байдена предпринимает меры против российских СМИ. Об этом он высказался на мероприятии в Калифорнии, запись его выступления опубликована в социальной сети Х.
Карлсон объяснил действия США против российских СМИ и предположил, что таким образом власти душат критику администрации Байдена.
«По сути, Минюст в администрации Байдена глушит критику администрации Байдена. Не знаю, я схожу с ума или что-то упускаю. Как это вообще разрешено», — задумался он.
Журналист добавил, что был шокирован действиями «гротескного Минюста», который в рамках обвинительного заключения двум иностранцам, назвал троих авторов консервативных подкастов, и указал на их связь с иностранным государством. При этом их контент начал исчезать, например, из YouTube.
Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, в том числе РИА Новости, RT и Sputnik. Под ограничения также попали физические лица, включая главного редактора RT Маргариту Симоньян.
Кроме того, Вашингтон объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за любую информацию, связанную с иностранным вмешательством в выборы в США.