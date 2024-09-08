В Госдуме оценили участие россиян в Паралимпийских играх-2024

Журова об участии россиян в Паралимпиаде: они не зря поехали на Игры

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила участие россиян в Паралимпийских играх-2024. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Журовой, отечественные спортсмены не зря поехали на Игры. «Не думаю, что в нашей стране их будут за это осуждать. Да, они наши ребята, но отправились на Игры как индивидуальные спортсмены. Им там тоже было непросто. Я бы не смогла сказать паралимпийцам, что поехать в Париж было ошибкой. Это же паралимпийцы», — заявила она.

В Париже российские спортсмены завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Команда выступала на турнире в нейтральном статусе. Отечественные атлеты были представлены в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, тхэквондо и триатлоне.

Церемония закрытия Игр пройдет 8 сентября. Соревнования в Париже шли с 28 августа.