Власти Сочи опровергли сообщения о найденной на пляже украинской мине

РБК: власти Сочи опровергли информацию о найденной на пляже украинской мине

Власти Сочи назвали не соответствующими действительности сообщения о найденной на пляже украинской морской мине, появившиеся в Telegram-канале «Военный обозреватель» 8 сентября. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Информация о нахождении на берегу Черного моря на территории Сочи постороннего предмета не подтвердилась, подчеркнули в администрации города.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором запечатлено, как туристы, отдыхающие на черноморском побережье, доставали из воды морскую мину. По данным канала, боеприпас может быть одной из дрейфующих украинских мин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что, минируя акваторию Черного моря, Украина создает угрозу для международного сообщества из-за дрейфа мин, поскольку у боеприпасов нет искусственного интеллекта, который им бы рассказал, что «нужно грести в сторону России».