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21:47, 8 сентября 2024Спорт

Ягудин поблагодарил Маслякова за КВН

Олимпийский чемпион Ягудин поблагодарил Александра Маслякова за КВН
Алексей Ягудин

Алексей Ягудин. Фото: Sergey Elagin / Business Online / globallookpress.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался в связи со смертью руководителя КВН Александра Маслякова. Его слова приводит ТАСС.

«Спасибо за все, что вы сделали. КВН — лучший развлекательный формат, который был придуман в России и подарил нам огромное количество одаренных людей», — с благодарностью заявил Ягудин, добавив, что плачет вместе с семьей телеведущего.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Масляков вел КВН с 1964 года. В 1994 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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