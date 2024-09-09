Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:12, 9 сентября 2024Россия

Алаудинов прокомментировал инцидент с участием чеченцев в российском курортном городе

Алаудинов рассказал о причинах инцидента с участием чеченцев в Анапе

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Командир «Ахмата», генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал инцидент в Анапе с участием уроженцев Чеченской Республики. Этой теме офицер посвятил 20-минутный видеоролик, который он опубликовал в Telegram.

Алаудинов рассказал о двоих чеченцах, задержанных после драки в курортном городе. Также он заявил о якобы данной следственным органам установке «закрыть» фигурантов. 3 сентября о драке в Анапе сообщил Telegram-канал Shot. При этом, по его данным, в конфликте участвовали не уроженцы Чечни, а мигранты.

По словам командира «Ахмата», драку спровоцировала девушка, с которой хотели познакомиться чеченцы. «Девушка в грубой форме (...) его послала», — рассказал он. Алаудинов отметил, что еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе. «Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры, и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — пояснил генерал.

Материалы по теме:
Вернувшегося с СВО бойца «Ахмата» задушили в отделе полиции. Что привело к трагедии и кто за нее ответит?
Вернувшегося с СВО бойца «Ахмата» задушили в отделе полиции.Что привело к трагедии и кто за нее ответит?
22 августа 2024
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ.Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?
21 августа 2024

Поводом к последующей за этим драке стало оскорбление не только жителей Чечни, но и действующего подразделения Вооруженных сил России, подчеркнул он. «Следователь говорит, что он их посадит», — сказал Алаудинов об участвовавших в конфликте чеченцах. Он считает, что в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

«Две эти твари, которые оскорбляют чеченскую нацию — мы их никак, ни к чему не подтягиваем. (…) Видишь ли, они русские», — заявил Алаудинов и задался вопросом, какие права есть у жителей Чечни. «Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, [и] мы просто не знаем, что являемся второсортными?» — поинтересовался генерал.

Ранее российский военкор обратился к Алаудинову со словами «вам придется извиняться». Перед этим командир «Ахмата» назвал журналиста «великим сказочником» из-за слов того о преимуществе российских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье сообщило о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения». Где ВСУ хотят нанести удар?

      В США рассказали о сотрудничестве с Россией по перекрестным полетам на МКС

      Экс-глава ЕЦБ предупредил Европу о рисках «впасть в медленную агонию»

      Рост расходов на коммуналку объяснили

      В Африке пообещали активнее бороться с опустыниванием

      Стала известна дата похорон Маслякова

      Российский чиновник разместил баннер с изображением украинского солдата

      Туристка познакомилась с парнем на популярном курорте Европы и была изнасилована

      Алаудинов прокомментировал инцидент с участием чеченцев в российском курортном городе

      СК возбудил дело в отношении совершивших преступления в Курской области солдат ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше