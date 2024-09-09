Алаудинов прокомментировал инцидент с участием чеченцев в российском курортном городе

Алаудинов рассказал о причинах инцидента с участием чеченцев в Анапе

Командир «Ахмата», генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал инцидент в Анапе с участием уроженцев Чеченской Республики. Этой теме офицер посвятил 20-минутный видеоролик, который он опубликовал в Telegram.

Алаудинов рассказал о двоих чеченцах, задержанных после драки в курортном городе. Также он заявил о якобы данной следственным органам установке «закрыть» фигурантов. 3 сентября о драке в Анапе сообщил Telegram-канал Shot. При этом, по его данным, в конфликте участвовали не уроженцы Чечни, а мигранты.

По словам командира «Ахмата», драку спровоцировала девушка, с которой хотели познакомиться чеченцы. «Девушка в грубой форме (...) его послала», — рассказал он. Алаудинов отметил, что еще одна отдыхающая грубо высказалась о чеченском народе. «Видишь ли, что мы, чеченцы, тиктокеры, и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — пояснил генерал.

Поводом к последующей за этим драке стало оскорбление не только жителей Чечни, но и действующего подразделения Вооруженных сил России, подчеркнул он. «Следователь говорит, что он их посадит», — сказал Алаудинов об участвовавших в конфликте чеченцах. Он считает, что в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу из-за их национальности.

«Две эти твари, которые оскорбляют чеченскую нацию — мы их никак, ни к чему не подтягиваем. (…) Видишь ли, они русские», — заявил Алаудинов и задался вопросом, какие права есть у жителей Чечни. «Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, [и] мы просто не знаем, что являемся второсортными?» — поинтересовался генерал.

Ранее российский военкор обратился к Алаудинову со словами «вам придется извиняться». Перед этим командир «Ахмата» назвал журналиста «великим сказочником» из-за слов того о преимуществе российских беспилотников.