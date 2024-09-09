Журналист Хинкл: США боятся последствий конфликта с Россией

Вашингтон не дает Киеву разрешение на нанесение ударов вглубь России американским вооружением, так как Штаты опасаются последствий полномасштабного конфликта с РФ. С таким мнением выступил американский журналист Джексон Хинкл, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, Вашингтон осознает, что сейчас Россия ведет лишь спецоперацию, но уже освободила огромные территории.

«Если спровоцировать начало полномасштабной войны, это будет конец. НАТО, конечно, придется вступить, и, думаю, будет не тот результат, которого некоторые в Вашингтоне могут ждать от конфликта между РФ и НАТО», — уточнил Хинкл.

Ситуация будет разворачиваться явно не в пользу Запада, и «они не хотят себя испытывать», резюмировал журналист.

Несколькими днями ранее Джексон Хинкл рассказал, что власти США недовольны неадекватной политикой президента Украины Владимира Зеленского, которого они могут снять с должности.

Ранее Хинкл также заявил, что в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа его администрация может попытаться признать за Россией новые регионы, но в обмен потребует от Москвы охлаждения отношений с Пекином.

8 сентября журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар выступил с мнением, что страны НАТО, координируя удары Вооруженных сил Украины вглубь России, пытаются вызвать у Москвы ответ, который позволит альянсу развязать открытое противостояние с РФ.