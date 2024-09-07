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15:02, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о неадекватности политики Зеленского

Американский журналист Хинкл: США недовольны неадекватной политикой Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти США недовольны неадекватной политикой президента Украины Владимира Зеленского, которого они могут снять с должности. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

«Это очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, то у этих действий могут быть очень плохие последствия в будущем. Я уверен, в Пентагоне достаточно много людей, которые недовольны курсом Зеленского, и были бы очень рады были бы увидеть его уход с должности», — отметил журналист.

По мнению Хинкла, у США есть «веские причины» сместить Зеленского. Он пояснил, что Киев был уверен в безнаказанности своих действий, но после ответного удара Российской армии по украинскому учебному центру в Полтаве ситуация изменилась.

Ранее Хинкл заявил, что в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа его администрация может попытаться признать за Россией новые регионы, но в обмен потребует от Москвы охлаждения отношений с Пекином.

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      Дарья Устьянцева
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