Американский журналист Хинкл: США недовольны неадекватной политикой Зеленского

Власти США недовольны неадекватной политикой президента Украины Владимира Зеленского, которого они могут снять с должности. Такое мнение выразил американский журналист Джексон Хинкл, передает РИА Новости.

«Это очевидно, если есть правительство, которое делает такие безумные вещи, то у этих действий могут быть очень плохие последствия в будущем. Я уверен, в Пентагоне достаточно много людей, которые недовольны курсом Зеленского, и были бы очень рады были бы увидеть его уход с должности», — отметил журналист.

По мнению Хинкла, у США есть «веские причины» сместить Зеленского. Он пояснил, что Киев был уверен в безнаказанности своих действий, но после ответного удара Российской армии по украинскому учебному центру в Полтаве ситуация изменилась.

Ранее Хинкл заявил, что в случае победы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа его администрация может попытаться признать за Россией новые регионы, но в обмен потребует от Москвы охлаждения отношений с Пекином.