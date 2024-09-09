«Авангард» обыграл «Ак Барс» в КХЛ

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:1 в матче КХЛ

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Омске и завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1. В составе «Авангарда» дублем отметился Александр Филатьев, еще по одной шайбе забросили Игорь Мартынов и Семен Чистяков. У гостей забил Ник Петан.

После трех матчей чемпионата «Авангард» возглавляет таблицу Восточной конференции с шестью очками. «Ак Барс» располагается на восьмой строчке, в активе казанцев два очка.

Ранее 9 сентября министр спорта России Михаил Дегтярев предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ. В данный момент в лиге представлены 23 клуба из четырех стран: 20 из России, а также по одному из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).