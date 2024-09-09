Азербайджану предложили присоединиться к КХЛ

Министр спорта России Дегтярев предложил Азербайджану присоединиться к КХЛ

Министр спорта России Дегтярев провел встречу с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Дегтярев предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). «Сегодня как раз в Астане состоится матч КХЛ между местным "Барысом" и хабаровским "Амуром". У лиги очень обширная география и она готова расширяться», — отметил он.

Новый сезон КХЛ стартовал 3 сентября. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».

В настоящее время в КХЛ выступает 23 клуба из четырех стран. В лиге играют 20 российских команд, а также по одной из Белоруссии (минское «Динамо»), Китая («Куньлунь Ред Стар») и Казахстана («Барыс»).