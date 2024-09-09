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20:59, 9 сентября 2024Спорт

Бывший тренер сборной раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов

Крикунов: где-то в методике подготовки игроков у нас, возможно, есть проколы
Владимир Крикунов

Владимир Крикунов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов раскритиковал российскую систему подготовки хоккеистов. Его слова приводит Metaratings.

«Наша молодежь то ли недоученная, то ли таланта маловато. То ли это новое поколение, которое больше играет в компьютер, чем во дворах, как раньше», — заявил Крикунов. Он добавил, что в стране много хоккейных школ, команд и катков, но уровень молодых игроков недостаточно высок.

«Проблема в тренерских кадрах? Не знаю. Вот смотрите: Финляндия — пять миллионов население страны, а они олимпийские чемпионы. У нас одна Москва в три раза больше! Где-то в методике подготовки игроков у нас, возможно, есть проколы», — подытожил Крикунов.

Крикунов работал со сборной России с 2004 по 2006 год, приведя ее к бронзовым медалям чемпионата мира-2005. На клубном уровне тренер возглавлял ряд российских и зарубежных команд, в числе которых казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». Вместе с последним специалист становился чемпионом России.

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      Андрей Стрельцов
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