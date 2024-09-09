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17:39, 9 сентября 2024Спорт

CAS отклонил апелляцию российских биатлонистов

CAS отклонил апелляцию российских биатлонистов Устюгова и Слепцовой

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

В феврале 2020 года IBU дисквалифицировал Устюгова и Слепцову на два года. Решение было принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, результаты спортсменов в сезоне-2013/2014, в том числе на Олимпийских играх в Сочи, будут аннулированы.

Слепцову признали виновной в употреблении остарина, Устюгова — оксандролона. Отстранение Слепцовой отсчитывалось с 11 февраля 2020 года, Устюгова — с 13 февраля того же года. Оба уже завершили карьеру.

На Олимпиаде в Сочи Устюгов завоевал золотую медаль. Он вместе с партнерами по команде первенствовал в эстафетной гонке. Слепцова на Играх-2014 осталась без наград.

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      Андрей Стрельцов
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