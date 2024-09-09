Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку одного из его любимых футболистов

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову футболку Винисуса Жуниора в ходе встречи в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Лавров поблагодарил Виейру за подарок и подчеркнул, что Жуниор является одним из его самых любимых футболистов. «Он один из моих любимых», — рассказал дипломат.
Ранее Лавров провел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Разговор двух глав дипломатических ведомств составил не более двух минут. После беседы Лавров направился на разговор с главой МИД Бразилии Виейрой. Он также встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.