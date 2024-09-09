Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку одного из его любимых футболистов

Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку Винисуса Жуниора

Глава МИД Бразилии Мауру Виейра подарил своему российскому коллеге Сергею Лаврову футболку Винисуса Жуниора в ходе встречи в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров поблагодарил Виейру за подарок и подчеркнул, что Жуниор является одним из его самых любимых футболистов. «Он один из моих любимых», — рассказал дипломат.

Ранее Лавров провел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде встречу со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Разговор двух глав дипломатических ведомств составил не более двух минут. После беседы Лавров направился на разговор с главой МИД Бразилии Виейрой. Он также встретился со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.