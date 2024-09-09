Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Аль Саудом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Главы МИД России и Саудовской Аравии в Эр-Рияде», — написала Захарова в подписи к фотографии со встречи двух министров.

Дипломат не привела других подробностей встречи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Эр-Рияд для участия в заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В ходе визита Лавров также провел встречу с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасемом Мохамедом аль-Будейви.