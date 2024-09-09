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12:41, 9 сентября 2024Мир

Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров провел встречу с главой МИД Саудовской Аравии Аль Саудом
Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Главы МИД России и Саудовской Аравии в Эр-Рияде», — написала Захарова в подписи к фотографии со встречи двух министров.

Дипломат не привела других подробностей встречи. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Эр-Рияд для участия в заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В ходе визита Лавров также провел встречу с генеральным секретарем ССАГПЗ Джасемом Мохамедом аль-Будейви.

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      Елизавета Мытарева
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