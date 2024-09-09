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07:19, 9 сентября 2024Спорт

Костомаров впервые после ампутации сыграл в футбол

Фигурист Роман Костомаров впервые после ампутации сыграл в футбол

Фото: Фонд Хабенского

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду, Роман Костомаров впервые сыграл в футбол после ампутации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спортсмен принял участие в благотворительном матче во дворе на Патриарших прудах. Сыграли команды фонда актера Константина Хабенского и благотворительной программы «Доброфон». Костомаров вышел за вторую. В мероприятии также принял участие сам Константин Хабенский с сыном, актер Виктор Добронравов, телеведущие Дмитрий Хрусталев, Антон Шастун и другие звезды спорта и шоубизнеса.

По итогам матча в фонд было направлено четыре миллиона рублей. Деньги пойдут на лечение пациентов с опухолями головного и спинного мозга. Игра закончилась со счетом 13:13.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Юлия Мискевич
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